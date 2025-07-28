Homenaje al 'motard' de Torrebesses que murió en un accidente de tráfico en Alfés

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Amigos, familiares y vecinos de Torrebesses dieron ayer un último adiós a Paco Piñol, que el pasado domingo falleció en un accidente de tráfico en Alfés, organizando una tardeo en su homenaje. Durante la reunión, que tuvo lugar en su domicilio, hubo bebida, “buena música” y, sobre todo, motos, una de las grandes pasiones de Piñol. Su famila colocó un panel donde sus allegados pudieron colgar fotografías y dedicarle unas últimas palabras. El hombre, de 58 años y vecino de esta localidad del Segrià desde hacía 30, era “una persona muy apreciada por todos los vecinos”, según destacó tras su fallecimiento el alcalde de Torrebesses, Mario Urrea.

Piñol perdió la vida tras sufrir un choque frontal con otro vehículo en la carretera C-12 a la altura de Alfès el pasado domingo. En el accidente resultaron heridas otras cuatro personas de diversa consideración.