El Arzobispado de Barcelona critica que el cartel de la Mercè utiliza de manera "irreverente" formas religiosas

El Arzobispado de Barcelona critica que el cartel de la Mercè de este año utiliza de forma "irreverente" diferentes formas religiosas con la intención de "ridiculizar" la imagen de la Virgen. Así lo ha denunciado el arzobispado en un comunicado pocos días después de que el Ayuntamiento de Barcelona diera a conocer la imagen del cartel de este 2025, obra de Lluís Danés. La diócesis expresa "sorpresa" por el uso de elementos religiosos y habla de la referencia a un retablo y a una corona que, dicen, alude a la Virgen. "En democracia se tienen que respetar los sentimientos del prójimo", dicen desde la Iglesia de Barcelona.

De hecho, el arzobispado cree que en el cartel de la fiesta mayor se vulneran los sentimientos "de los que veneran y respetan lo que significa la patrona de esta noble ciudad y su historia construida a su alrededor". En el comunicado, la diócesis también confía en que este año la Misa pontifical sea incluida dentro del programa oficial de la fiesta mayor.

La diócesis destaca el origen religioso de la fiesta mayor en honor a la Virgen de Mercè. "Esta fiesta y la historia de la Orden de la Mercè nacieron en nuestra ciudad, el 10 de agosto del año 1218, en un acto celebrado en la catedral, que tuvo el apoyo del rey Jaume I y del obispo Berenguer de Palou", dicen. Aquel acto y la continuidad de la obra que nació, dicen, siguen siendo "un ejemplo de la fecundidad de la piedad mariana".