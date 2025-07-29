Técnicos de Aragón, en el MNAC

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Un equipo de cuatro técnicos del gobierno de Aragón accedieron ayer al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) para estudiar al detalle las medidas, el color, la textura y los anclajes de las pinturas murales de Sijena, con el objetivo de conocer con “precisión absoluta” las condiciones de las pinturas murales antes de proceder al traslado al monasterio oscense en cumplimiento de una sentencia judicial. Según fuentes del gobierno aragonés, los técnicos, liderados por la conservadora-restauradora Natalia Martínez de Pisón y entre los que hay miembros del Laboratorio de Fotogrametría de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Valladolid, accedieron a las 10.50 al museo, aunque no por la puerta de las oficinas, donde se habían concentrado medio centenar de personas en señal de protesta (ver desglose). Está previsto que los trabajos se prolonguen hasta mañana.

Cabe recordar que la jueza Rocío Pilar Vargas, magistrada del juzgado número 2 de Huesca, dictó hace una semana un plazo de 7 meses para que el traslado de las pinturas al monasterio de Sijena se hiciera efectivo, sin atender a ninguna de las consideraciones de los expertos y técnicos en conservación del patrimonio que habían alertado de la extrema fragilidad de las obras.

El director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, explicó ayer que los primeros momentos de los técnicos en el museo se desarrollaron con una “cierta tensión” por la “fuerte vigilancia” a la que los habían sometido, pero también porque les restringieron los movimientos por el propio museo. De acuerdo con el gobierno aragonés, las labores son “necesarias para conocer en detalle las medidas, la textura y el color real” de las obras, y que “facilitarán su posterior tratamiento”. Con una elevadora ayer se escanearon las obras para registrar sus características.

Unas 50 personas protestan “para evitar el expolio”

Una cincuentena de personas, convocadas por la Assemblea Nacional Catalana (ANC), se concentraron ayer ante las puertas del MNAC para protestar contra la visita de técnicos de Aragón. Entre los manifestantes estaba el presidente de la ANC, Lluís Llach; la expresidenta del Parlament y exconsellera de Cultura de la Generalitat, Laura Borràs; los diputados de Junts en el Parlament Ennatu Domingo y Francesc de Dalmases, y el presidente del Consell de la República, Jordi Domingo. La ANC está dispuesta “a seguir con la lucha para evitar este expolio”, aseguró Llach ante la prensa.

La plataforma Sijena Sí plantea concentrarse frente al MNAC

La plataforma Sijena Sí anunció ayer la elaboración de un manifiesto que se entregará esta semana a diversas asociaciones, instituciones y grupos políticos para que lo suscriban. Además, “si la actitud del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) persiste y sigue posponiendo la entrega de las pinturas”, será entregado a su director en una concentración que se llevará a cabo a las puertas del museo. Así lo explicaron ayer en una rueda de prensa en Zaragoza, en la que aplaudieron el auto de la magistrada del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Huesca, Rocío Pilar Vargas, activando la orden de ejecución definitiva de la sentencia que obliga al MNAC a restituir las pinturas románicas de Sijena.