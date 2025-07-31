Dansàneu:“El patrimonio crea comunidad”

Uno de los pases de la actuación del Cor Cererols y el bailarín Aleix Martínez, ayer en la iglesia de Sant Martí de Escalarre. - DANSÀNEU / RUT SOLÉ

Patrimonio y comunidad es el lema de la 34ª edición del Festival de Cultures del Pirineu, el Dansàneu, que acogen hasta este domingo Les Valls d’Àneu. El certamen cruzó su ecuador ayer y la jornada tuvo como actividad destacada la presentación del fragmento recuperado el pasado noviembre del retablo tardogótico del Miracle de Sant Martí, que pertenecía a la iglesia de Sant Martí de Escalarre (en La Guingueta d’Àneu). Aprovechando que la Generalitat ha recuperado esta primera pieza del retablo –después de que a principios del siglo XX se desmontara en veinte fragmentos y se vendiera por partes a coleccionistas de arte de todo el mundo–, el certamen programó ayer tres pases de una propuesta que fusionaba divulgación histórica, música y danza.

En primer lugar, el doctor en Historia del Arte leridano Alberto Velasco explicó al público el periplo del retablo que, antes de ser fragmentado, solía ocupar todo el ábside de la iglesia. Después, tuvo lugar la acción performativa tributo a Sant Martí a cargo del Cor Cererols y el bailarín Aleix Martínez, que fusionaba danza contemporánea con música inspirada en la de finales del siglo XV –época en la que se calcula que el Mestre de Son trabajó en la creación del retablo–. “La actividad ilustra que el patrimonio es identidad y ayuda a crear comunidad”, afirmó Velasco. “Hasta hace poco, ni siquiera los vecinos del territorio conocían la existencia de este retablo. Hoy (por ayer) hemos tenido público local, pero también a gente que veranea por la zona”, aseguró el historiador.

Paralelamente, el Dansàneu ofreció ayer el concierto de Judit Neddermann y Pau Figueres, y también estaba previsto el del grupo Remei de Ca La Fresca, además de una actividad astronómica en el Cap del Port de Baqueira.