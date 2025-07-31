Lengua de signos para todos

Publicado por LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

Una quincena de personas de diferentes edades participaron ayer en el taller de sensibilización y difusión de la Llengua de Signes Catalana (LSC) organizado por la Llar de Persones Sordes de Lleida. La actividad, gratuita y de unas dos horas de duración, tuvo lugar en la Biblioteca Pública de la ciudad. A través de iniciativas como esta, la Llar de Persones Sordes pretende dar a conocer la comunidad sorda, promover la LSC y enseñar a la ciudadanía herramientas básicas para dirigirse a una persona sorda, como el contacto visual, la comunicación no verbal o la óptima articulación de las palabras, entre otras. Ramon Martín, el docente encargado de impartir la clase, contó con la colaboración de una intérprete para trasladar varios conocimientos básicos en LSC, como el saber saludar y presentarse, el alfabeto o los colores. “El taller sirve para que el público pueda comprobar si les gusta y continuar con su aprendizaje”, aseguró Martín. “La lengua de signos me ha interesado desde siempre”, explicó Glòria, vecina de Artesa de Segre y una de las participantes al taller. “No entiendo por qué no se enseña de la misma manera que aprendemos nuestra lengua materna y otros idiomas. Creo que es imprescindible conocerla porque facilita la comunicación con el resto de personas”.

La Llar de Persones Sordes de Lleida ofrece formación en diferentes niveles de la LSC, desde módulos de 30 horas, otros cursos de 120 horas reconocidos por el departamento de Derechos Sociales y el de Educación, entre otros. Asimismo, suelen trabajar con profesionales de la salud, Mossos d’Esquadra, Bombers, escuelas y universidades.