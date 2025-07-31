Más de 4.000 personas disfrutan de los acordeones

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El Alt Urgell, con Arsèguel como epicentro, ha recibido en esta última semana a más de 4.000 personas con motivo de la Trobada amb els Acordionistes del Pirineu, que este año ha cumplido medio siglo de vida. Para esta ocasión, el certamen ha programado una docena de conciertos y atrae cada año a miles de amantes de la música tradicional. La Trobada ya se ha convertido un verdadero tributo al sonido del acordeón diatónico. El martes fue el turno del concierto de clausura, que se celebró en la colegiata de Santa Maria de Castellbò, con un templo lleno de sonido y ritmo que evocaban el alma de la cultura del Pirineo.

El certamen se ha ganado el reconocimiento como el festival más veterano de Catalunya en este ámbito y el más destacado de Europa. Desde el año 1999 forma parte de la Ruta Europea de Festivales de Música Tradicional, que tiene el apoyo de la Unión Europea.