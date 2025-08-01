La Lotería del Jueves deja un segundo premio en Mollerussa

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El Sorteo de la Lotería del Jueves de la Lotería Nacional dejó ayer un décimo afortunado con el segundo premio (6.000 euros) a Mollerussa, vendido a través de terminal en la administración número 1 de la plaza Pla d'Urgell.

El mismo número (98.756) también fue vendido en otra quincena de localidades de todo el Estado. En junio, un premio de segunda categoría (cinco aciertos más el complementario) de la Primitiva, dotado con 53.852 euros, recayó en un billete sellado en Andorra la Vieja.

En abril, la Lotería Nacional dejó un décimo premiado con 30.000 euros vendido al despacho receptor ubicado en la calle Cristòfol de Boleda de Lleida.