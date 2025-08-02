Investigadores de Lleida avanzan sobre los lípidos y el envejecimiento

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Personal investigador de Lleida ha identificado los principales lípidos implicados en el proceso de envejecimiento y demostrado que estos varían de forma diferente entre hombres y mujeres. El estudio, con muestras de plasma de mil individuos adultos entre 50 y 98 años, representa una de las aproximaciones más exhaustivas publicadas hasta el momento en el campo de la lipidómica y el envejecimiento, y ha sido publicado en la revista referente en el campo Redox Biology. Las diferencias observadas por el equipo científico, liderado por el grupo de Fisiopatología Metabólica de la Universitat de Lleida (UdL) y el Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) junto a otras organizaciones catalanas, “abren la puerta a identificar biomarcadores lipídicos útiles por predecir trayectorias de envejecimiento y diseñar estrategias específicas para promover un envejecimiento saludable”. Así lo ha expuesto la profesora de la UdL e investigadora, Mariona Jové. La investigación ha contado con financiación de la UE, el Gobierno central, la Generalaitat, la fundació La Caixa y la Diputación.