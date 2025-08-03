Los Vilars de Arbeca, ‘on fire’

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Conciertos de música y espectáculos de teatro, fuego y pirotecnia combinados con paradas de productos de km. 0 en un escenario histórico de la demarcación leridana. Esto es lo que ofreció ayer la programación de la Nit del foc, Memorial Carme Giné y Bernat, que celebró una nueva edición en el excepcional conjunto arqueológico de los Vilars de Arbeca, uno de los yacimientos íberos mejor conservados de Europa, datados en el siglo VIII a.C. “Esta es una jornada muy familiar, popular y con participantes de proximidad que siempre atrae a mucha gente”, valoró Josep Pau, presidente de l’Associació Amics de Vilars, que organizó la velada.

El recinto histórico abrió las puertas a las 19.30 h con un mercado de artesanía y alimentos de proximidad. Para empezar a encender la mecha a la noche, el grupo local la Cremallera Teatre ofreció el espectáculo Explosive, que hizo las delicias de pequeños y mayores. Les cogieron el relevo Els Grallers de La Revolta, que animaron a los visitantes con su actuación musical.

Más tarde tuvo lugar la cena popular junto con el concierto del grupo local Pork Chop Boys. La esencia de la jornada llegaría a partir de las 23.00 h con el espectáculo de fuego a cargo de los Diables Calents i Cornuts d’Arbeca, que iluminaron la fortaleza ibera con su pirotecnia, mientras el público disfrutaba desde el perímetro. Y, finalmente, tuvo lugar uno de los momentos más esperados de la noche con el Castell de Focs. La presente edición se preveía cerrar a partir de la medianoche con el concierto del grupo leridano Contiguo.