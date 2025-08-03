Talma reclama más apoyo institucional a proyectos sociales tras cerrar La Lleteria

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La Associació Talma reivindicó un mayor apoyo e implicación por parte de las administraciones públicas en proyectos económicos y sociales después del cierre de La Lleteria, el centro especial de trabajo de productos lácteos ubicado en la granja-escuela Les Obagues de Juneda, por motivos de viabilidad económica. La gerente de la entidad, Rosa Ticó, lamentó la “falta de acompañamiento” por parte de las instituciones que, sumada a una posible falta de compromiso social, la subida de precios y las dificultades logísticas, entre otros factores, han hecho inviable la continuidad del proyecto. La entidad reubicará a los 5 trabajadores de La Lleteria, tres con necesidades, en otras líneas empresariales de la asociación. La Lleteria nació en 2013 como una iniciativa conjunta de Talma y Les Obagues para producir productos lácteos artesanales y de proximidad a partir de la leche de las vacas de la granja-escuela y en 2021 se creó la cooperativa agroalimentaria La Xefra.