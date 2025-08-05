La lactancia materna necesita donantes

Publicado por LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

En tan solo dos semanas, Estel cumplirá su primer año de vida. Doce meses durante los que ha podido alimentarse gracias a la leche de su madre, Carme. Pero no todos los bebés corren la misma suerte, pues muchas familias deben recurrir a donantes, mediante el Banc de Llet (que depende del Banc de Sang i Teixits), para que sus hijos puedan también alimentarse de leche materna. En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, la fotógrafa leridana Ares Juclà impulsa por quinto año sesiones de fotos gratuitas para dar visibilidad a este proceso. Estel y Carme acudieron ayer al estudio de Juclà, quien ha previsto fotografiar a hasta 55 familias en tan solo tres días (hasta mañana), de manera altruista y con el apoyo del Banc de Llet. “Es muy bonito poder visibilizar la lactancia materna, ya que antes se solía esconder más”, explica Carme. Por su parte, Juclà destaca el éxito que tiene el proyecto entre las familias, pues “algunas repiten cada año, e incluso programan sus vacaciones para poder venir al estudio”.

La demarcación de Lleida se encuentra a la cola de Catalunya en cuanto a donantes de leche materna. En 2024, se registraron una treintena, una cifra distante a los 74 en Girona, los 84 de Tarragona o los 574 de Barcelona. “Es un tipo de donación todavía muy desconocida, incluso entre las que ya son madres”, asegura Sheila Piñol, enfermera y referente del Banc de Llet en Lleida. “Esperamos aumentar los números este año, estamos trabajando en dar visibilidad y difusión a la donación porque es complicado mantener a una misma voluntaria durante más de 6 meses”, apunta Piñol. De hecho, este otoño está prevista la inauguración de una muestra de fotos de Juclà en el Hospital Arnau de Vilanova, en la que las protagonistas serán las donantes. “La donación de leche materna es esencial para bebés prematuros (de menos de 32 semanas), que pesan menos de 1,5 kg o que sufren algún tipo de patología”, explica Piñol.

¿Cómo se puede donar leche?

Para ser donante de leche materna, las interesadas pueden acudir al Banc de Sang de Lleida, en la primera planta del Hospital Arnau de Vilanova. Tras una revisión y una analítica, las donantes se llevan su propio kit a casa (que incluye un extractor, botes e instrucciones) para proceder a las extracciones, que serán recogidas a domicilio.