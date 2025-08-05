Llega la ola de calor a Lleida: cuando empieza y hasta cuando durará

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El calor activa este lunes los avisos en más de una treintena de provincias, entre ellas Lleida, con máximas de hasta 42ºC, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) que ha emitido un nuevo aviso especial por ola de calor que amplía su duración hasta el próximo domingo, 10 de agosto, en toda España, excepto cantábrico y Canarias.

Así, las altas temperaturas pondrán en riesgo a Lleida; Andalucía, en concreto a Almería (también en avisos por oleaje) y Huelva, mientras que en Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla los avisos serán importantes (naranjas); Aragón (Huesca y Zaragoza), Cantabria, Castilla y León (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora) y Castilla-La Mancha (Albacete, Cuenca y Guadalajara, con Toledo y Ciudad Real en aviso naranja).

También habrá avisos en Extremadura (tanto Badajoz como Cáceres estarán en nivel naranja), Galicia (A Coruña y Lugo, con Ourense y Pontevedra con avisos naranjas), Madrid, la Ribera del Ebro de Navarra, La Rioja y País Vasco (Vizcaya).

Según el modelo de referencia de Meteored, este episodio podría prolongarse al menos hasta mediados o finales de la próxima semana y podría convertirse en una de las olas de calor más largas desde que hay registros en España.

Para este lunes, la AEMET prevé temperaturas significativamente elevadas en la mayor parte de la Península, con ascensos notables en regiones del extremo norte, así como probables rachas muy fuertes de levante en el Estrecho.

De este modo, continuará un tiempo anticiclónico en todo el país, con predominio de cielos poco nubosos o despejados además de algunos intervalos de nubes altas en el norte de la Península y en Baleares, sin esperar precipitaciones.

Únicamente se darán cielos nubosos o con intervalos de nubosidad baja al principio en regiones del norte y este peninsular, norte de Canarias y sur de Alborán, con probables bancos de niebla matinales dispersos en zonas altas y una tendencia a despejar.

Por la tarde también se desarrollarán algunos intervalos de nubes de evolución en montañas del centro, sur y este peninsular; y se espera probable calima ligera en el sur peninsular.

En cuanto a las temperaturas, las máximas ascenderán en el norte de Baleares y mitad norte y este peninsular, y se esperan ascensos notables en el área cantábrica, alto Ebro y norte de Galicia. Por el contrario, descenderán en el extremo suroeste y se mantendrán estables en el resto.

En el caso de las mínimas, aumentarán en la mitad norte peninsular, exceptuando en el Cantábrico y nordeste de Cataluña donde se esperan descensos locales; y con pocos cambios en el resto del país. No bajarán de 20-22ºC, incluso localmente de 25ºC, en el Mediterráneo y mitad sur de la vertiente atlántica.

El viento soplará moderado con probables intervalos de fuerte el viento del nordeste en el litoral noroeste de Galicia, el alisio en Canarias y el levante en puntos de Alborán y en el Estrecho, donde son probables las rachas muy fuertes. También será moderado el viento de componente este en el Cantábrico y la tramontana en el Empodà (Girona) y norte de Baleares amainando y rolando a oeste.

Predominarán los vientos flojos de componentes este y sur en el resto, rolando a componente oeste en la vertiente atlántica y con tendencia a arreciar en litorales del Levante.

Esta situación se debe a una configuración sinóptica marcada por la renovación constante de la dorsal subtropical, impulsada por la llegada de ondas y danas al oeste peninsular, lo que favorece la entrada de aire muy cálido. Aunque es habitual el calor en agosto, en los próximos días se esperan temperaturas anormalmente altas para la época, tanto de día como de noche, especialmente en el centro y norte del país, donde el calor extremo será persistente y con posibles riesgos asociados.

Durante esta ola de calor, algunos fenómenos podrían frenar ligeramente las temperaturas diurnas en ciertas zonas. Entre ellos, destaca la presencia de polvo en suspensión que se moverá de sur a norte, y la posible aparición de nubosidad media e incluso tormentas aisladas. Estos factores podrían limitar el ascenso térmico, aunque también aumentan el riesgo de incendios y actividad eléctrica, por lo que se mantendrá un seguimiento continuo desde Meteored.