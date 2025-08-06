La cruz de l'Aneto vuelve a la cumbre del Pirineo

Publicado por segre Imágenes: Guardia Civil de Montaña - Greim Creado: Actualizado:

La cruz que el Centro Excursionista de Catalunya colocó en la cumbre del Aneto, a 3.404 metros de altura, hace 74 años para conmemorar su 75.º aniversario vuelve a estar en su lugar después de ser retirada en 2023 para restaurarla. Un equipo del GREIM de la Guardia Civil la ha transportado en helicóptero hasta la cumbre y allí ha sido fijada de nuevo por varios especialistas. Inicialmente, los trabajos de restauración sólo se tenían que alargar durante el invierno y la cruz se tenía que volver a instalar en la cumbre el verano pasado, pero finalmente no ha sido posible hasta este miércoles, cuando se ha llevado a cabo la operación. Este es el principal símbolo de la cima del Aneto, donde también se encuentra una réplica de la Virgen del Pilar.

La cruz se desmontó en cuatro partes para ser trasladada en septiembre de 2023 al taller de restauración. Las inclemencias del tiempo a las que había estado expuesta durante más de 72 años hizo necesarias las tareas de mantenimiento. En los últimos años ya presentaba un aspecto deteriorado e incluso se había torcido suponiendo un riesgo para los excursionistas que cada año coronan la cumbre. La cruz pesa 90 kilos y mide más de dos metros y medio de altura.