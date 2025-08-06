El Jubileo para en el Sant Crist de Balaguer

Un grupo de jóvenes posaron ayer a las puertas del santuario de Sant Crist de Balaguer. - L.G.

Un grupo de jóvenes posaron ayer a las puertas del santuario de Sant Crist de Balaguer. - L.G. Asistentes a la misa celebrada en la basílica. - L.G. Tras la parada, siguieron el viaje hacia Madrid. - MAGDALENA ALTISENT El Jubileo para en el Sant Crist - L.G. El Jubileo para en el Sant Crist - MAGDALENA ALTISENT El Jubileo para en el Sant Crist - MAGDALENA ALTISENT

Un total de 1.200 jóvenes de la diócesis de Getafe 'desembarcaron' ayer a primera hora en la basílica del Sant Crist de Balaguer, donde hicieron parada al regreso de su viaje a Roma tras participar en el Jubileo de la Juventud. Tras 16 horas de viaje, se detuvieron en la capital de la Noguera para poder visitar el santuario, donde fueron recibidos por el rector, Joan Pujol, y sor María Victoria Triviño, responsable de la comunidad de las Clarisas de Balaguer. El templo se quedó pequeño durante la celebracion de la multitudinaria misa, lo que obligó a decenas de jóvenes a seguirla desde la calle.

Enrique Alonso, delegado de Juventud de la diócesis de Getafe, explicó a SEGRE que partieron el pasado 27 de julio hacia Barcelona, donde asistieron a una misa en la Sagrada Família, y de la capital catalana viajaron hasta Bordighera, en el norte de Italia. “Allí hicimos 48 horas de formación, encuentros y talleres”, añadió. Después fueron a Siena y terminaron en Roma para participar en el Jubileo de la Juventud (ver desglose). “Ver que estos jóvenes, que podrían estar en la playa o en un festival de música con sus amigos, deciden compartir esta experiencia los hace ser ejemplo ante aquellos que dicen que la juventud está fatal y no tiene esperanza”, aseguró. Sobre su parada en el Sant Crist de Balaguer, Alonso admitió que se hizo por motivos logísticos, tras varias horas de viaje, pero también “porque hacía tiempo que queríamos conocer esta basílica y poder disfrutar de esta lugar tan maravilloso”.

Presencia de peregrinos leridanos en Roma

Los actos del Jubileo de los Jóvenes presididos por el papa León XIV el pasado fin de semana en la explanada de Tor Vergata, a las afueras de Roma, congregaron a más de un millón de personas. El papa ofició el acto más multitudinario de su recién estrenado pontificado congregando a cientos de miles de jóvenes de 146 países llegados a Roma para la ocasión. Entre los asistentes, había jóvenes de las diócesis de Lleida, Urgell y Solsona. El próximo Jubileo de la Juventud será en Seúl en 2027.