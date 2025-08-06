El humo y el olor de quemado del incendio del sur de Francia llegan a varios municipios de Catalunya

Publicado por agències Creado: Actualizado:

El humo y el olor de quemado del incendio del sur de Francia llega a varios municipios de Catalunya, desde comarcas gerundenses hasta el Maresme. Hasta las 15 h, el 112 ha recibido 226 llamadas relacionadas con presencia de humo y olor de quemado a vinculadas al incendio del sur de Francia. La mayoría de llamadas se han hecho desde el Maresme, pero también se han registrado en el Baix Empordà y el 8,74% en el Vallès Occidental. Protección Civil ha informado de que a estas alturas no hay ningún incendio forestal activo en Catalunya y que se trata de humo y cenizas provenientes del sur de Francia. Los Bomberos de la Generalitat han activado dotaciones para revisar el terreno, pero todos los casos han sido considerados como falsa alarma.

Se pide no llamar al teléfono de emergencias 112 para pedir información, y utilizarlo sólo en caso de necesitar ayuda. Entre los municipios donde se han registrado más llamadas vinculadas al olor de quemado o el humo procedente del incendio en Francia están Cabrera de Mar, Premià de Mar, la Roca del Vallès, Arenys de Munt, Mataró y Vallgorguina. También se han registrado en Sant Cebrià de Vallalta, Torroella de Montgrí, Llinars del Vallès, Santa Susanna, Palafrugell y Castell-Platja d'Aro.

El incendio de Francia, uno de los mayores de su historia, ya ha quemado 16.000 hectáreas

El incendio que se declaró el martes por la tarde en el macizo de Corbières, a una treintena de kilómetros de la ciudad francesa de Narbona, y que después de avanzar muy rápido ha arrasado ya 16.000 hectáreas, es uno de los mayores de la historia del país. La Prefectura ha comunicado esta nueva cifra poco después de las 14.00 locales (12.00 GMT) y ha indicado que están trabajando sobre el terreno 1.900 bomberos con 500 vehículos en los 90 kilómetros de perímetro del incendio.

El siniestro causó la muerte la pasada noche de una mujer de una sesentena de años que no quiso evacuar su casa en Saint Laurent de la Cabrerisse y hay otra persona desaparecida en esta misma localidad, donde sufrieron heridas otras dos más, una de ellas de extrema gravedad.

Otros siete bomberos resultaron heridos leves por la noche, y a eso hay que añadir el accidente de un camión de bomberos que ha volcado esta mañana, con un efectivo herido de gravedad y tres levemente, según el subprefecto de Narbona, Rémi Recio. Recio ha explicado que a los bomberos que trabajan en tierra les están dando apoyo desde el aire seis hidroaviones de tipo Canadair, tres bombarderos de agua Dash y tres helicópteros.