Muere la actriz de 'The Walking Dead' Kelley Mack a los 33 años

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

Kelley Mack, actriz conocida por haber dado vida a Addy en la novena temporada de The Walking Dead, así como por apariciones en episodios de 911 o Chicago Med, ha fallecido a los 33 años.

Según ha revelado la familia de la intérprete a través de sus redes sociales, Mack falleció el pasado sábado 2 de agosto en Cincinnati, su ciudad natal. La actriz llevaba casi un año luchando contra un glioma del sistema nervioso central.

"Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Kelley. Una luz tan brillante y ferviente ha pasado al más allá, donde todos debemos ir finalmente. Kelley falleció pacíficamente el sábado por la noche, rodeada de su querida madre Kristen y su incondicional tía Karen. Kelley ya se ha reunido con muchos de sus seres queridos en forma de diversas mariposas. Muchos la echaremos de menos hasta lo más profundo de nuestro ser, más allá de lo que las palabras pueden expresar", escribió la hermana de la actriz.

Aparte de sus papeles en The Walking Dead, 911 y Chicago Med, Mack apareció en anuncios de marcas como Dr Pepper, Ross Stores, Budweiser, Eli Lilly, Dairy Queen, Chick-fil-A o Rakuten.

La intérprete participó además en la grabación de la oscarizada Spider-Man: Un nuevo universo como doble de voz de Hailee Steinfeld. Otros títulos de su filmografía incluyen Broadcast Signal Intrusion, Mr. Manhattan, Delicate Arch o la todavía por estrenar Universal, de la que también fue productora ejecutiva.

Está previsto que el próximo 16 de agosto se celebre un acto conmemorativo en su honor en Glendale y su familia ya organiza una celebración de su vida para sus seres queridos en Los Ángeles.