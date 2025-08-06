The Champions Burger estrena en Lleida el primer campeonato de smash burgers

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El primer campeonato de smash burgers de España llega a Lleida mañana jueves 7 de agosto de 2025. The Champions Burger Smash Edition abrirá sus puertas en la ciudad con un evento inaugural que contará con la presencia de la alcaldesa accidental, Carme Valls, quien cortará la cinta a las 20:00 horas dando inicio oficial a este certamen gastronómico que busca coronar a la mejor hamburguesa elaborada con la técnica smash. La ubicación del The Champions Burger Smash Edition es en la antigua hípica, junto a Fira de Lleida.

Durante la ceremonia de apertura, acompañarán a la alcaldesa accidental Roberto Pino, regidor de Participación, Derechos Civiles e Igualdad de la Paeria; Ramon Boixadera, director del Patronato de Promoción Económica de la Diputación de Lleida; y Joaquim Porcar, jefe del Servicio de Coordinación Territorial del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Cataluña en Lleida. El evento permanecerá en la ciudad hasta el domingo 17 de agosto, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de degustar propuestas únicas de hamburguesas preparadas con esta innovadora técnica culinaria.

Tras el acto protocolario, se iluminará el característico pórtico luminoso inspirado en las icónicas carreteras estadounidenses que da la bienvenida a los visitantes en todas las ciudades donde se celebra el festival. Los representantes institucionales, junto al equipo organizador y los medios de comunicación asistentes podrán degustar en exclusiva las creaciones que los restaurantes participantes han preparado específicamente para este campeonato, caracterizadas por sus originales combinaciones de sabores y texturas.

Un fenómeno gastronómico en expansión

The Champions Burger se ha consolidado como uno de los eventos gastronómicos itinerantes más importantes del país. En su edición de 2024, el festival logró atraer a más de 4 millones de visitantes en todas las localidades que recorrió y reunió a más de 100 hamburgueserías. La llegada de sus características food trucks a Lleida representa un hito importante, ya que es la primera vez que la ciudad acoge este certamen.

El formato del evento permite a los asistentes disfrutar de una amplia variedad de propuestas culinarias en un ambiente festivo y desenfadado. Las hamburguesas smash, técnica que consiste en aplastar la carne contra la plancha caliente para conseguir un exterior crujiente y un interior jugoso, han experimentado un notable aumento de popularidad en los últimos años, pasando de ser una preparación de culto a convertirse en tendencia dominante en el panorama gastronómico actual.

¿Qué son las smash burgers?

Las smash burgers representan una revolución en el mundo de las hamburguesas tradicionales. Esta técnica de cocción, originaria de Estados Unidos, se caracteriza por aplastar bolas de carne picada contra una plancha muy caliente, lo que provoca una reacción de Maillard más intensa, creando una costra caramelizada en el exterior mientras el interior mantiene toda su jugosidad. El resultado es una hamburguesa fina con bordes crujientes y un sabor más intenso que las preparaciones convencionales.

La popularidad de este método ha crecido exponencialmente en España durante los últimos tres años, con numerosos establecimientos especializados abriendo sus puertas en las principales ciudades del país. La sencillez de su preparación contrasta con la complejidad de sabores que puede ofrecer, lo que ha captado el interés tanto de chefs profesionales como de aficionados a la gastronomía.

¿Cómo funciona el campeonato de smash burgers?

The Champions Burger Smash Edition se estructura como una competición itinerante que recorrerá más de 10 localidades españolas durante 2025. En cada ciudad, los restaurantes participantes presentan sus creaciones más innovadoras, que son evaluadas por un jurado especializado y por el público asistente. Las hamburguesas ganadoras en cada localidad pasan a una fase final donde se determinará cuál es la mejor smash burger de España.

Los criterios de valoración incluyen aspectos como el equilibrio de sabores, la calidad de los ingredientes, la técnica de elaboración y la originalidad de las propuestas. El certamen no solo busca premiar la excelencia culinaria, sino también fomentar la creatividad y la evolución de esta técnica que está revolucionando el concepto tradicional de hamburguesa.

Los asistentes al evento podrán degustar las diferentes propuestas y participar en actividades paralelas como talleres de elaboración de hamburguesas, maridajes con cervezas artesanas y espectáculos musicales que complementan la oferta gastronómica, convirtiendo The Champions Burger en una experiencia completa que va más allá de lo puramente culinario.