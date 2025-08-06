Veinte pueblos de Lleida tienen una calle o plaza dedicada al 1 de octubre

Publicado por acn/SEGRE Creado: Actualizado:

El 1 de octubre de 2017 se ha consolidado como la última gran huella en el nomenclátor catalán, con más de 160 municipios, 20 en la demarcación de Lleida, que han bautizado nuevas vías o cambiado nombres existentes para homenajear esta fecha. Ocho años después del referéndum, las diferentes variantes como "U d'Octubre", "1 d'Octubre de 2017" o "Primer d'Octubre" configuran un fenómeno que refleja la trascendencia social y política del acontecimiento.

Según los expertos en nomenclátor, esta fecha representa un caso paradigmático que demuestra cómo los nombres de las calles reflejan fielmente la situación política y social de cada momento histórico. Aunque otras efemérides como el Onze de Setembre mantienen una presencia más amplia, con aproximadamente 300 vías dedicadas por todo el territorio, el 1 d'Octubre ha conseguido en relativamente poco tiempo una penetración significativa en el paisaje urbano catalán, superando otras conmemoraciones como el Primero de Mayo (con una cincuentena de referencias) o el 2 de mayo (con cerca de una treintena).

Con respecto a las instituciones, el Ayuntamiento y la Generalitat lidera el ranking con unas 130 vías cada una, seguidos por la Constitució (87), la Diputació (86) y Les Corts y el Estatut, con una treintena de menciones por entidad. Este patrón evidencia la importancia de las instituciones de autogobierno en la configuración identitaria de los espacios públicos catalanes.

La distribución territorial en las comarcas leridanas

En la demarcación de Lleida, actualmente hay 20 poblaciones que disponen de plazas, calles o pasajes dedicados específicamente al 1 de octubre. Resulta significativo observar que la distribución no es homogénea en todas las comarcas. Zonas como la Val d'Aran, la Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Solsonès y la parte leridana de la Cerdanya no cuentan con ninguna vía dedicada a esta efeméride.

Entre las poblaciones leridanas que han incorporado esta fecha a su nomenclátor destacan capitales comarcales como Lleida (Segrià), con la Plaça de l'U d'Octubre; Cervera (Segarra), con el Carrer 1 d'Octubre; Tàrrega (Urgell), con el Carrer de l'1 d'Octubre de 2017; o Les Borges Blanques (Garrigues), con la Plaça 1 de Octubre. También numerosas poblaciones de menor dimensión han querido dejar constancia de esta fecha, como Ribera d'Urgellet y Oliana en el Alt Urgell, varias localidades de la Noguera como Camarasa, Castelló de Farfanya, Menàrguens y Preixens, o municipios del Pla d'Urgell como Golmés y El Palau d'Anglesola.

Variantes toponímicas y formas de escritura

Un aspecto interesante de este fenómeno toponímico es la diversidad de formas utilizadas para denominar esta fecha. Les variantes más comunes incluyen "U d'Octubre" (como Ribera d'Urgellet, Oliana y Lleida), "1 d'Octubre" (Cervera, Alguaire), "1 d'Octubre de 2017" (Tàrrega, El Palau d'Anglesola, Alpicat) y "Primer d'Octubre" (Vilagrassa).

¿Cómo se incorporan nuevos nombres al nomenclátor municipal?

El proceso de incorporación de nuevos nombres en el nomenclátor municipal sigue procedimientos reglados que varían ligeramente según cada ayuntamiento, pero que generalmente requieren la aprobación de los plenos municipales y, en muchos casos, la participación de comisiones específicas de nomenclátor. Estas comisiones suelen incluir expertos en historia local y representantes vecinales que valoran la idoneidad de las nuevas denominaciones propuestas.

En el caso concreto de las calles dedicadas al 1 de Octubre, muchas de las incorporaciones se produjeron en los años inmediatamente posteriores al referéndum, especialmente entre 2018 y 2020, coincidiendo con momentos de alta sensibilidad política sobre esta cuestión. Eso demuestra cómo el nomenclátor actúa como un termómetro de los intereses, preocupaciones y valores dominantes en cada momento histórico dentro de una comunidad.