Novedades sobre la ola de calor: se alargará hasta el miércoles

La ola de calor que dio comienzo a principios de semana se prolongará hasta el miércoles 13 de agosto, según anunció este jueves la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las comarcas leridanas permanecen hoy bajo alerta naranja por altas temperaturas, que superarán las de ayer y podrán alcanzar los 39 ºC. En cuanto a las máximas de la última jornada, puntos como Tremp o Lleida registraron 37,7 ºC, la marca más alta en Catalunya.

El ministerio de Sanidad apremió a extremar las precauciones y seguir las recomendaciones para protegerse del calor, especialmente en zonas como Aragón y Navarra, que se encuentran en alerta máxima. Paralelamente, el último mes de julio fue el tercero más cálido desde que hay registros, por detrás de los meses de julio de los dos años anteriores, según el Servicio de Cambio Climático Copernicus del programa espacial europeo.