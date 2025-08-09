La lactancia, más fácil que nunca: La Paeria de Lleida inaugura el primer punto municipal destinado a amamantar bebés

Publicado por LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Lleida inauguró ayer el primer espacio municipal de lactancia de la ciudad, en el propio patio de la Paeria, que pretende facilitar la vida cotidiana de las madres leridanas, especialmente durante los meses de calor. La sala, que cuenta con ventilador, una butaca, un cambiador de pañales e incluso juguetes, ha sido acondicionada pensando en la comodidad y privacidad que muchas madres necesitan en el momento de amamantar o dar el biberón. Así lo explicó ayer la alcaldesa accidental, Carme Valls, quien describió la sala como “acogedora, amable y tranquila”. Además, las familias podrán aparcar el carrito fuera del espacio, ya que el patio contará con vigilancia. Valls señaló, además, que la iniciativa forma parte de las políticas feministas promovidas por el actual gobierno municipal.

El acto de inauguración contó con la presencia de profesionales del ámbito sanitario especializadas en lactancia materna. Sheila Piñol, presidenta de Alleta en Lleida, enfermera especializada en lactancia materna y referente del Banc de Llet en la ciudad, admitió que “yo defiendo que el pecho se debe poder dar en todas partes, pero celebro esta iniciativa porque su objetivo es cuidar a las madres. Hay que visibilizar la lactancia materna ya que, al final, es salud para toda la sociedad”, afirmó. Por su parte, Núria Palència, enfermera de la línea pediátrica de Popetaines, apuntó que la entidad y Llavors de Vincle “retomaremos la antigua campaña Espais Amics de la Popa, mediante la que establecimientos que permiten a las madres amamantar a sus hijos sin tener que consumir puedan señalizarlo en su entrada”.