Castellbò revive su pasado cátaro con fuego y artesanía

Centenares de personas acudieron ayer a Castellbò para participar en la nueva edición del Mercat Càtar y la Fira dels Bons Homes, animadas por un programa cultural que este año se ha concentrado en un solo día. La jornada incluyó actividades para todos los públicos y con un mercado artesanal con una treintena de paradas. Entre las actividades con más público destacaron las visitas guiadas por el Castellbò histórico a cargo del historiador local Carles Gascón y la guía Pilar Alaez. El grupo Quart Cat protagonizó el recorrido inaugural de la mañana así como otros dos pasacalles itinerantes por las calles medievales. Por la noche tuvo lugar una de las actividades más esperadas del certamen la mano del Grup de Diables de l’Alt Urgell, que iluminaron todo el pueblo con fuego y pirotecnia.