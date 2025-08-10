Lleida ya llega a los 40 grados

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La segunda ola de calor de este verano llegó ayer a Lleida y comarcas con máximas que ya superaron los 40 ºC en el caso de la capital del Segrià y municipios como Oliola, Tremp y Albesa. En el caso de Tàrrega, alcanzó los 39,1 ºC, récord para un mes de agosto en los últimos 26 años. La Paeria de Lleida activó ayer la Fase 2 del plan operativo para prevenir los efectos del calor sobre la salud en el municipio debido a la probabilidad media de superar los 40,3 ºC entre ayer, hoy y mañana, superando así el umbral de calor intenso. Algunas de las principales acciones que conlleva la Fase 2 son el seguimiento preventivo de usuarios vulnerables de los servicios de atención y teleasistencia domiciliarios, así como la apertura de los refugios climáticos y las piscinas municipales continúan abiertas hasta las 20.30. El calor no solo está presente durante el día, sino que las noches también están siendo cálidas. El Servei Meteorològic de Catalunya anunció ayer que las mínimas alcanzarán entre ayer y hoy a valores tropicales –superiores a los 20 ºC– en puntos como Ponent, el Pirineo y el Prepirineo Occidental. Además, confirmó que mañana lunes será el día más caluroso, a la vez que se podrán dar chubascos intensos en el Pirineo y zonas cercanas durante la jornada de hoy.

Por su parte, los Bombers de la Generalitat activaron ayer la alerta por alto riesgo de incendio en la Regió d’Emergències de Lleida. En concreto, las comarcas con peligro de fuegos forestales muy alto son la Noguera, y el sur del Segrià, Les Garrigues y el Urgell. El cuerpo ha incrementado las dotaciones y reforzado sus grupos y equipos especializados. Paralelamente, ha abierto 5 parques de bomberos voluntarios para incrementar la cobertura en las zonas más vulnerables.