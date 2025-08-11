Carrillera de cerdo al chocolate o carpaccio de pies de cerdo, algunos de los mejores almuerzos de tenedor

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

Gal.la Pipó de Cal Agneta Art i Vi de Cervera, con galta de porc a la xocolata a la pedra d’Agramunt, reducción de PX y queso Comté; Jaume Marimon del Hostal Jaumet de Torà, amb Ofegat de la Segarra; e Isidre Codina Roig del Bar Lídia de Lleida, amb un carpaccio de peus de porc fueron los tres cocineros escogidos ayer como ganadores de la semifinal de la Lliga del Porc i la Forquilla celebrada en Torrelameu. Un total de 10 restauradores de las comarcas de Lleida participaron en esta primera selección y la final definitiva tendrá lugar en Lleida el 28 de septiembre en el marco de la Fira de Sant Miquel. El numeroso público asistente siguió la presentación de los platos y el veredicto del jurado mientras degustaba un almuerzo popular a base de carrilleras de cerdo con patatas, pan, vino y agua.

Els guanyadors de la primera semifinal lleidatana de la Lliga del Porc i la Forquilla. - R.G.

El Grup de Sanejament Porcí de Lleida impulsa, con la consultora enogastronómica Como Pomona, dentro del programa Catalunya Regió Mundial de la Gastronomía de la Generalitat, la primera Lliga del Porc i la Forquilla. Esta sabrosa competición en forma de campeonato de almuerzos de tenedores se desarrollará entre este mes y septiembre con otras cuatro semifinales provinciales y una final catalana.

En todas las rondas, los participantes presentarán sus platos ante un jurado mientras el público degusta un almuerzo popular. Cuenta con el patrocinio de bonÀresa, de la Diputación y la colaboración de los ayuntamientos de Lleida, La Garriga, L’Espluga de Francolí, Santa Coloma de Farners y Torrelameu que acogerán las diferentes competiciones.

Esta primera competición de esmorzars de forquilla quiere patrocinar esta comida tradicional como patrimonio gastronómico catalán haciendo homenaje a los restaurantes que mantienen vivas las recetas de platos tradicionales al tiempo que dar valor a la carne de cerdo, según explicaron los organizadores.