Continúa el calor asfixiante: se prevé que este lunes se llegue a los 42 grados en Lleida

Publicado por SegreACN Creado: Actualizado:

El segundo día de esta ola de calor dejó ayer temperaturas máximas que alcanzaron los 41 grados en Tremp o que bien los rozaron en Seròs (40,9). Asimismo, se llegó a los 40 grados o más en Lleida capital, Albesa o Artesa de Segre, entre otras localidades leridanas. Los paraguas, abanicos y los sombreros fueron grandes aliados para los valientes que se atrevieron a salir a dar una vuelta, como se pudo ver en el mercado de Torrefarrera.

Por su parte, vecinos de la capital del Segrià aprovecharon para salir de casa durante la mañana, pero a medida que avanzó el día, la presencia de personas en la calle se fue reduciendo.

Los bancos situados bajo la sombra fueron espacios solicitados por aquellos que querían descansar. En Catalunya la temperatura más elevada se registró en Vinebre con 41,9 grados, según datos del Meteocat. Para hoy, las previsiones meteorologicas apuntan que se podría alcanzar el pico máximo de calor, y llegar a los 42 gradosen localidades como la misma Lleida o Tàrrega.

En este sentido, Protección Civil mantiene activa la alerta por calor intenso en la mitad oeste y sur de Catalunya hasta mediados de esta semana y pide a los ayuntamientos que habiliten para la ciudadania lugares frescos o salas con aire acondicionado. En paralelo, los avisos de calor nocturno se extenderán a más comarcas, afectando ya todo el litoral y prelitoral catalán y las comarcas de Lleida y Tierras del Ebro. El presidente de Asaja Lleida, Pere Roqué, explicó que agricultores han previsto trabajar en turnos partidos comenzando a las 7 para evitar las horas de más calor y con pausas de hidratación.