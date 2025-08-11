La segunda ola de calor toca techo en Catalunya con máximas que rozan los 44ºC

Publicado por acn / redacció Creado: Actualizado:

La segunda ola de calor del verano ha tocado techo este lunes con máximas que han rozado los 44ºC en el interior del Ebro (Ribera d'Ebre, Baix Ebre y Terra Alta) y han superado ampliamente los 40ºC en el llano de Lleida y el Prepirineo Occidental, especialmente en las comarcas del Segrià, la Noguera y el Pallars Jussà. A las 18.30 horas, destacan temperaturas caniculares como los 43,8ºC de Vinebre, los 42,4ºC del Masroig, los 42,3ºC del Pantano de Riba-roja, los 42,2ºC de Ascó, los 41,8ºC de Torres de Segre y Lleida o los 41,7ºC de Aldover o Torroja del Priorat, según los datos de las estaciones del Servicio Meteorológico. Protección Civil mantiene la alerta por calor intenso diurna y nocturna, principalmente en la mitad sur y oeste del país, hasta el martes por la noche.

De hecho, la noche pasada ha sido la más cálida de lo que llevamos de verano en algunos sectores de Cataluña. La temperatura no ha bajado de los 25ºC en tramos del litoral y de los 20ºC en buena parte del interior.