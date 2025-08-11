Este es el truco para dar el punto perfecto al gazpacho, según un gran chef

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Las altas temperaturas nos obligan a replantearnos nuestra alimentación diaria. Los guisos y platos calientes ceden protagonismo a opciones más refrescantes, y entre ellas, el gazpacho se consolida como referente estival en la gastronomía española. Esta sopa fría, emblema de nuestra cocina tradicional, ha sido objeto de atención por parte del reconocido chef internacional José Andrés, quien ha compartido su particular secreto para alcanzar el punto perfecto.

El cocinero asturiano, que ha llevado la dieta mediterránea a platós internacionales como el programa estadounidense Waffles + Mochi, producido por Michelle Obama, revela un truco sencillo pero efectivo para conseguir un gazpacho equilibrado. Lejos de recurrir a ingredientes como jamón o huevo, que pueden resultar pesados en época estival, José Andrés apuesta por una técnica tradicional que suaviza ciertos componentes sin restarles su esencia aromática.

La propuesta del chef regresa a la base de este plato andaluz, pero añade un matiz que marca la diferencia: blanquear la cebolla y el ajo en agua fría. Este método reduce la intensidad de sabor de estos ingredientes sin afectar su aporte aromático, evitando así que dominen el conjunto y logrando un resultado más refrescante y armónico.

Un clásico mediterráneo con sabor renovado

El gazpacho representa la quintaesencia de la dieta mediterránea y constituye una expresión genuina de la cultura gastronómica española. La combinación de tomate, pepino, pimiento, cebolla y aceite de oliva no solo resulta nutritiva sino perfecta para combatir las temperaturas veraniegas que ya se sienten en este 2025.

Lo interesante de la técnica propuesta por José Andrés es que respeta la tradición mientras mejora la experiencia gustativa. Al blanquear cebolla y ajo, elementos que pueden resultar agresivos para algunos paladares, consigue que el gazpacho mantenga su personalidad pero con un perfil más amable, especialmente apreciado cuando se busca frescura y ligereza.

Preparación paso a paso según el método del chef

Según explica el propio José Andrés, elaborar este gazpacho requiere aproximadamente 20 minutos, siendo la mayor parte del tiempo dedicado a la preparación de los ingredientes. La receta necesita:

Una cebolla tierna

Un pimiento verde

Un diente de ajo

Cuatro tomates maduros

Un pepino

Sal al gusto

Aceite de oliva virgen extra

Vinagre (preferentemente de vino o de Jerez)

El proceso comienza con un lavado minucioso de los vegetales y su posterior troceado. A continuación, se mezclan con sal y aceite durante unos minutos para iniciar la integración de sabores. El paso diferencial llega con el blanqueado previo de cebolla y ajo, sumergiéndolos brevemente en agua fría para suavizar su intensidad.

Posteriormente, se añade vinagre y más aceite al vaso de la batidora, donde se procesan todos los ingredientes hasta conseguir una textura homogénea y cremosa. Tras ajustar el punto de sal, el gazpacho queda listo para servir, destacando por su frescura y equilibrio de sabores, ideal para los calurosos días que nos esperan este verano de 2025.