Esta es la vivienda más cara a la venta en la ciudad de Lleida. Y no es un chalet

Actualmente, la vivienda más cara de la ciudad de Lleida no es un chalet. Y es que según datos del portal Idealista, un ático situado en la calle Joc de la Bola se oferta por 1,2 millones de euros, superando en valor a cualquier otro inmueble disponible en el municipio, incluso a los chalets unifamiliares más exclusivos, habitualmente situados en el barrio de Ciutat Jardí.

Este exclusivo ático destaca por sus 360 metros cuadrados de superficie construida total, aunque cuenta con solo tres habitaciones. La propiedad se distingue especialmente por sus 165 m² de terrazas que bordean toda la vivienda, distribuidas en zonas de verano e invierno. Estas áreas exteriores están equipadas con suelos de teca, toldos y una completa cocina exterior de diseño que incluye horno y barbacoa. El inmueble incluye además cuatro plazas de aparcamiento y acceso a dos piscinas comunitarias, reforzando su carácter exclusivo.

El barrio de Ciutat Jardí: epicentro del lujo

A pesar del elevado precio del ático en Joc de la Bola, el barrio que concentra mayor número de viviendas de alto standing en Lleida es Ciutat Jardí. Esta zona residencial alberga numerosas propiedades que rozan o alcanzan el millón de euros.

Zona exterior de la casa en venta en Lleida por un millón de euros.Idealista

Entre las ofertas más destacadas se encuentra un chalet unifamiliar a la venta por exactamente un millón de euros, que ofrece 600 metros cuadrados distribuidos en siete habitaciones, y cuenta con prestaciones premium como ascensor, piscina privada y garaje con capacidad para varios vehículos.