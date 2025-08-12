Ya está aquí la mejor lluvia de estrellas del año: cuándo y cómo verla pese a un obstáculo importante

Publicado por SegreAgències Creado: Actualizado:

Entre este martes y mañana miércoles se vivirá uno de los más momentos más mágicos, astronómicamente hablando. Son las Perseidas o lágrimas de San Lorenzo, cuya observación se podría ver dificultada este año a causa del brillo de la Luna. Siempre es más favorable intentar avistar meteoros cuando el satélite se encuentra bajo el horizonte o en una fase creciente, pero este año el máximo de las Perseidas se produce tres días después de la Luna llena, por lo que su brillo podría impedir la visibilidad de meteoros más débiles.

Pese a ello, los astrónomos ratifican que son los mejores días para la observación de estos fenómenos, sobre todo la próxima noche, entre la medianoche y las 5.30 horas. A diferencia de muchos eventos celestes, son fáciles de observar y no se necesita equipo especial. Desde la Societat d’Astronomia de Lleida (SALL), señalan que los mejores lugares para poder observarlas son los puntos alejados de la contaminación lumínica.

La asociación lo tiene todo listo para dirigir mañana una observación desde el Castell del Rei, en el Turó de la Seu Vella, a partir de las 21.30 horas. También se podrán apreciar las Perseidas desde el Parc Astronòmic del Montsec. La lluvia de Perseidas de este año está activa desde el 17 de julio y hasta el 24 de agosto, y se aprecia mejor desde el hemisferio norte.

En Baqueira Beret, la observación de las Perseidas está prevista para hoy. La noche comenzará con un concierto a las 19.30 horas en la terraza de Beret y la entrada es libre. El restaurante, que ofrecerá cenas, y el parrec estarán abiertos hasta las 22.30 horas, mientras que el telesilla Clòt der Os se abrirá hasta medianoche para observar desde su cima la lluvia de estrellas.

Eclipse solar en 2026

La próxima gran cita astronómica llegará de aquí a un año, el 12 de agosto de 2026, cuando Catalunya vivirá un eclipse solar total, un fenómeno que no se producía desde hace más de un siglo. Hoy será un día idea para comprobar si el lugar desde donde se quiere contemplar el eclipse ofrece una visión clara y sin obstáculos de la puesta de sol. Con motivo de esta efeméride, la Generalitat ha puesto en marcha un plan de acción interdepartamental.

“Bola de fuego” en el cielo por un cohete chino

La cuarta etapa del cohete chino Jielong-3, lanzado al espacio el pasado viernes, se desintegró en la noche del domingo sobre el sur y el este de la península ibérica, en un fenómeno registrado por los detectores del Proyecto SMART del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC). Según el Observatorio del Calar Alto, estos detectores se encuentran ubicados en instalaciones de Almería, así como en los observatorios de La Hita (Toledo), Sierra Nevada y Otura (Granada), y en Huelva y Sevilla. En Calar Alto, muchas de sus cámaras exteriores grabaron el paso de esta “bola de fuego” artificial.