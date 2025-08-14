Catalunya activa la alerta por una nueva ola de calor

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

Protección Civil de la Generalitat ha activado la alerta del plan Procicat por calor intenso a partir de este jueves y que se alargará hasta a principios de la próxima semana. El Servicio Meteorológico de Catalunya ha informado que a partir del mediodía se prevé que se superen algunos umbrales de calor en varias comarcas del litoral, entre el Tarragonès y el Baix Empordà.

A partir de este viernes el calor se extendería a Lleida y las Terres de l'Ebre, con máximas superiores a los 40ºC, y de cara el sábado se añadirían las comarcas de la Catalunya Central y Prepirineo Oriental. Protección Civil pide extremar las precauciones y cuidar de las personas más vulnerables, como niños y personas mayores. Con esta alerta, el plan de actuación para prevenir los efectos de las posibles olas de calor sobre la salud está en fase 2.

La Generalitat pide a los ayuntamientos prever lugares frescos o salas con aire acondicionado en caso de que sea necesario utilizarlos y tener especial vigilancia de las personas mayores de 75 años sin apoyo familiar o sin recursos; personas con discapacidades físicas o psíquicas y limitaciones de movilidad; personas que tengan que permanecer o hacer actividad física al aire libre, incluidas las actividades laborales, y personas con enfermedades crónicas. También recuerda que está al alcance de la ciudadanía el mapa de refugios climáticos, espacios públicos que pueden servir de cobijo en situaciones meteorológicas extremas, como las olas de calor.

Protección Civil y la Agencia de Salud Pública de Catalunya aconsejan, para hacer frente al calor, hidratarse muy a menudo, bebiendo bastante agua, evitando el alcohol y no hacer comidas copiosas. También, en la medida del posible, evitar salir a la calle en las horas de máxima insolación. Además, indican que las personas que trabajen al aire libre lleven la cabeza cubierto con una gorra o sombrero de paja y beban más agua del habitual.

Entre otras recomendaciones, también indica que si se practica deporte como correr o ir en bicicleta, hay que hacerlo a las horas de menos calor. Si no se dispone de ventilador o aire acondicionado en casa, la Generalitat indica que una buena solución es pasar al menos un par de horas en un lugar como un centro comercial o un equipamiento público como una biblioteca donde haya aire acondicionado.