La OCU avisa: estas son las estafas online más habituales en verano

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha emitido una alerta sobre las estafas más comunes en Internet durante las vacaciones, destacando especialmente las falsas ofertas de alojamiento, actividades de ocio y supuestas multas de tráfico que utilizan técnicas como el 'phishing' y 'smishing' para engañar a los consumidores, según informó la entidad.

Entre los métodos más utilizados por los ciberdelincuentes, la OCU señala los falsos cupones de descuento de plataformas como Airbnb ofrecidos por terceros o mensajes urgentes que solicitan confirmar datos de reservas haciéndose pasar por Booking. Estos ganchos buscan principalmente obtener información bancaria de los usuarios de forma fraudulenta.

Otro engaño frecuente es el mensaje falso que simula proceder de la Dirección General de Tráfico (DGT), informando sobre multas pendientes que deben pagarse inmediatamente para evitar recargos. La OCU recuerda que las autoridades de tráfico nunca notifican sanciones a través de SMS o correo electrónico.

Cómo protegerse de las estafas digitales

Para evitar caer en estas trampas, la OCU recomienda no abrir correos o mensajes de origen desconocido y desconfiar de comunicaciones alarmistas o que urjan a hacer clic en enlaces, incluso si parecen provenir de remitentes conocidos.

"Si lo que recibe es una llamada pidiendo sus datos bancarios, sepa que es falsa, ninguna empresa o banco pide esa información por teléfono", advierte la organización en su comunicado. Además, señala que cualquier pago realizado bajo los efectos de un engaño no puede considerarse autorizado, por lo que la entidad financiera está obligada a reembolsar el dinero.

Según datos del Banco de España, las pérdidas derivadas de pagos electrónicos fraudulentos como consecuencia de prácticas como el 'phishing' o el 'smishing' alcanzaron casi los 500 millones de euros en 2024, cifra que podría incrementarse en 2025 si los consumidores no adoptan las medidas preventivas necesarias.