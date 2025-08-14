¿Te han robado el móvil en Catalunya? Los Mossos han habilitado una web para devolver los que han recuperado

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra han creado un espacio digital específico en su página web oficial para facilitar la devolución de más de 1.000 teléfonos móviles que fueron recuperados durante diversas operaciones policiales realizadas en julio. Este servicio permite a los ciudadanos comprobar si su dispositivo robado se encuentra entre los recuperados por el cuerpo policial catalán.

Según han informado fuentes oficiales, la policía catalana ha desarticulado varias organizaciones criminales dedicadas al robo de terminales móviles durante el pasado verano. Los propietarios que sospechen que su teléfono podría estar entre los incautados deberán introducir el código IMEI del dispositivo en la plataforma habilitada y, en caso de obtener una respuesta positiva, contactar con los Mossos para verificar toda la información necesaria.

Cómo funcionar el sistema de búsqueda

El proceso para comprobar si un teléfono robado ha sido recuperado es sencillo. Los usuarios deben acceder al portal web de los Mossos d'Esquadra e introducir el número IMEI de su dispositivo extraviado. La búsqueda, por el momento, se limita a los dispositivos recuperados en las operaciones de julio que aún están pendientes de ser devueltos a sus legítimos propietarios.

Las autoridades han aclarado que el resultado de esta consulta es meramente indicativo. Para confirmar que el dispositivo está efectivamente pendiente de ser retornado, los ciudadanos deberán seguir las instrucciones mostradas en pantalla y posteriormente ponerse en contacto con la Policía de la Generalitat-Mossos d'Esquadra para completar el proceso de verificación.