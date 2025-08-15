El calor persiste en Lleida y deja imágenes de calles desérticas y plazas vacías

Publicado por acn Creado: Actualizado:

Ls altas temperaturas persisten este viernes en las comarcas del llano de Lleida con imágenes de calles desérticas y plazas vacías en diferentes municipios del Baix Segre. El calor coincide con el día festivo del 15 de agosto con la mayoría de establecimientos cerrados. Es por eso que aquellos han salido de su casa lo han hecho por motivos de fuerza mayor como para ir a la farmacia, si bien algunos también han aprovechado las primeras horas para hacer deporte o pasear. Los bares del pueblo también han sido uno de los espacios donde paliar los efectos del calor y municipios como Torres de Segre ofrecen la entrada gratuita en las piscinas. Según el Procicat, el calor irá al alza este viernes por la tarde en la mayoría de las comarcas del llano de Lleida.

Aunque las plazas o los bares de pueblo son dos de los lugares de encuentro por excelencia para los vecinos de las zonas rurales a lo largo de todo el año, acudir a estos espacios si hay sombra o climatización durante los episodios de ola de calor hace que el día sea más soportable. Sin embargo, a partir de mediodía las calles de municipios como Alcarràs, Massalcoreig o la Granja d'Escarp han quedado vacías bajo un sol de justicia.

Las altas temperaturas de hoy, sin embargo, no han sido un inconveniente para la Pilar y sus amigos, quienes han hecho parada en la Granja d'Escarp en el marco de su ruta en moto hacia Toledo. "Cuando estás de vacaciones el calor es más soportable y yendo en moto nos toca el aire", ha apuntado. En todo caso, esta vecina de Igualada ha dicho que durante el viaje harán frente al calor haciendo paradas y refrescándose a menudo con agua.

Quien ha aprovechado para salir a las calles de Massalcoreig durante la mañana ha sido Josep, quien ha dicho que el calor lo lleva "muy mal". En este sentido, ha explicado a la ACN que sólo sale a tomar un café y después se queda en casa durante todo el día. Para paliar los efectos del calor, ha apuntado que se ayuda de los ventiladores y el aire acondicionado. "También bebo mucha agua", ha afirmado.

Precisamente, las que ha comentado Josep son algunas de las medidas que Protección Civil recomienda para minimizar riesgos de sufrir los efectos de las altas temperaturas como los golpes de calor. Otros consejos que se añaden a la lista son evitar las comidas copiosas, practicar deporte a primera hora de la mañana o por la noche, tener especial cuidado de las personas vulnerables y pensar en el bienestar de las mascotas.

Las temperaturas tocarán techo el domingo

El Procicat prevé que el calor se intensifique este viernes por la tarde en un episodio que continuará hasta a principios de la próxima semana. De cara el domingo, sin embargo, se espera que el calor toque techo con una afectación en casi todo el territorio a excepción de las comarcas del Pirineo y Prepirineo Occidental.