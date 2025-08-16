Visitas “de altura” en L’Espluga Calba

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

Los gegants i capgrossos de L’Espluga Calba visitaron ayer en sus casas a personas mayores con movilidad reducida y bailaron para ellas. Lo hicieron en el marco de los actos previos a la fiesta mayor, para facilitar que este colectivo disfrute también de la celebración. Se trata de la iniciativa I love padrins, que rinde homenaje a la tercera edad con un pasacalle y bailes dedicados a cada persona. Según la organización, siete casas se apuntaron para recibir estas visitas, pero algunos abuelos y abuelas también participaron sin inscribirse bajando a la calle a disfrutar del pasacalle. Las familias inscritas también bajaron a sus familiares a la calle para que tuvieran un contacto más directo con la comparsa y “pudieran tocarlos y abrazarlos”, según responsables de la organización. “En ediciones pasadas se asomaban al balcón de sus casas porque muchos van en silla de ruedas o tiene poca movilidad”, explicaron. La cercavila se inició a las 12.00 de la mañana y los vecinos esperaron la llegada de los gegants i capgrossos, a los que ofrecieron un aperitivo como agradecimiento.

Esta es la cuarta vez que se celebra el pasacalle. “Antes se hacía parando en todas las viviendas en las que sabíamos que había personas mayores que no podían disfrutar de las actividades festivas. Sin embargo, algunos no estaban bien de salud y más que rendirles homenaje se les molestaba, por lo que decidimos que fueran las familias las que se apuntaran para participar”, aseguran responsables de la Colla de Gegants i Grallers de la población, promotora de la iniciativa. “Durante toda la mañana el pueblo se llenó de música y alegría y ver a los abuelos y abuelas disfrutar cuando los gigantes les dedican un baile es una pasada. Son agradecidos como nadie por lo que la continuidad de I love padrins está garantizada”, remarcó la organización.