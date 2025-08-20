Tàrrega y Cervera mantienen viva la devoción por el agua “milagrosa” de Sant Magí

Foto de familia de los participantes en los actos de la fiesta de Sant Magí en Tàrrega por la mañana y reparto del agua en Cervera con la banda Musical Alegria. - LAIA PEDRÓS

Tàrrega celebró ayer la fiesta de Sant Magí en el parque de Sant Eloi. Tras una misa en la ermita y el canto de los gozos dedicados al santo, con letra de mosén Climent Forner y música de Josep Maria Salisi, los fieles se desplazaron hasta la plazoleta dedicada a Sant Magí. Allí, y frente a la mayólica, algunos cumplieron con la tradición de beber sorbos de agua traída desde el santuario de Sant Magí de la Brufaganya, a la cual se le atribuyen propiedades milagrosas. También pudieron desayunar coca con chocolate y adquirir un cántaro conmemorativo. Entre los participantes había varios vecinos que se llaman Magí.

Como novedad, por la noche se organizó una cena al aire libre con más de un centenar de comensales que complementó el concierto de música clásica y musicales que ofrecieron Mireia Rosich y Jordi Guixé, en colaboración con el ayuntamiento. Rosa Maria Perelló, miembro de la junta de la Associació dels Amics de l’Arbre (entidad organizadora de la fiesta), celebró la “buena acogida” de los diferentes actos y destacó que “este año hemos querido añadir una cena para ampliar la fiesta a todos los públicos”. La devoción de Tàrrega hacia Sant Magí se remonta al siglo XVIII, si bien la celebración se ha consolidado en el calendario local desde 1953.

Por su parte, en Cervera, ayer por la mañana tuvo lugar el reparto del agua de la Brufaganya por la ciudad. La comitiva, formada por las personas que guiaban a doce burros adornados con fardos de lavanda y de boj, la banda Musical Alegria, los repartidores de agua y el anacoreta, repartó entre los vecinos 250 litros, cien más que el año pasado. La tradicional fiesta en la capital de la Segarra está organizada por la Associació d’Amics de Sant Magí. Este año era especial para la Banda del Conservatori de Música de Cervera que, precisamente, se estrenó en el marco de la tradicional Entrada de l’Aigua de Sant Magí hace 15 años.