El Bus Turístic de Lleida aumenta un 74% sus pasajeros respecto al año anterior

La ciudad de Lleida registró este verano un aumento en las visitas de sus principales atracciones patrimoniales y culturales, destacando además la ampliación y mejora del Bus Turístic, que, tras renovar el vehículo y su imagen, ha contabilizado 4.979 usuarios desde el 15 de julio hasta el 17 de agosto, cosechando un incremento del 74% respecto al año pasado.

Según la alcaldesa accidental, Cristina Morón, estas buenas cifras –146 pasajeros diarios– se deben al aumento de un día más de circulación, capacidad de más del doble de usuarios que el bus anterior y varias mejoras que permiten viajar en jornadas de lluvia. Además, ofrece la posibilidad de ver en poco tiempo los principales puntos de interés de la ciudad de manera cómoda y sostenible y contribuye a reducir el tráfico.

Visitantes

Mientras, las visitas a la Seu Vella –10.000– o el Castell Templer de Gardeny –2.000– también han aumentado. La mayoría de personas atendidas en la Oficina de Turisme son catalanas, aunque destacan turistas de Madrid, València, o Francia.