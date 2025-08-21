Mercè Rodoreda centra el Correllengua de Balaguer

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Balaguer acogerá del 4 al 6 de septiembre el Correllengua 2025, dedicado a Mercè Rodoreda. Los actos comenzarán el 4 de septiembre con la presentación de la exposición Al mig de la vida, jo, comisariada por Marina Porra, y la conferencia La diversitat lingüística, una diversitat amenaçada, con Maria Bardají i Farré, doctora en Lingüística por la Universidad de Colonia y profesora de la Universitat de Barcelona. Para el 5 de septiembre, está prevista la visita guiada a la exposición Josep Benet, en la desfeta i el redreç, a cargo del historiador Jordi Oliva i Llorens. Al día siguiente, la plaza del Mercadal acogerá un espectáculo familiar, sardanas y la marcha de antorchas, y después la escritora Mercè Ibarz leerá el manifiesto.