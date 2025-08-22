Alpicat vibra con su fiesta mayor

Publicado por A.M.G. Creado: Actualizado:

Alpicat inauguró ayer su fiesta mayor aunque ya han celebrado varias propuestas incluidas en su programación, como un torneu de bitlles o una caminata nocturna el miércoles que acabó con cena de hermandad. Este año el encargado de leer el pregón fue Demetri Rico, alpicatí y director del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat, acompañado de vecinos, peñistas, pubillas, hereus y elalcalde, Joan Gilart. A continuación, estaba previsto un concierto del grupo Lo Mejor de Cada Casa. Desde primera hora de hoy, siguen las propuestas hasta el domingo incluyendo conciertos de la orquesta Selvatana y la banda Espai Dual, entre otros.