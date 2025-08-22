La ola de calor más larga e intensa

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La ola de calor registrada en Catalunya del 8 al 18 de agosto ha sido “una de las más largas e intensas desde que se tienen registros”, según un informe del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) publicado ayer. El hecho más destacable de este episodio climático, solo superado por las olas de calor de agosto de 2003 y de 2023, ha sido la duración del calor intenso, que ha sido “persistente” durante 11 días.La temperatura más alta se ha registrado en el municipio de la Ribera d’Ebre (Tarragona), con una máxima de 44 grados. Además de la Ribera d’Ebre, la ola ha sido especialmente intensa en las comarcas del litoral y prelitoral, donde algunas estaciones han llegado a superar el umbral de ‘calor intenso’ un total de 7 días. Según el Meteocat, estos datos son muy importantes, ya que se están “dando por normales valores de temperatura que no lo son” y que en el pasado solo se producían en casos excepcionales.

La temperatura nocturna también ha sido muy elevada, con mínimas por encima de los 25 grados en sectores del litoral y zonas elevadas del prelitoral. Asimismo, también se ha alcanzado temperaturas cercanas a los 30 grados en puntos del Cap de Creus (Girona) la noche del 16 al 17 de agosto, con viento del norte.

Entretanto, las previsiones del Meteocat apuntan que de cara al fin de semana la inestabilidad hará acto de presencia en algunos puntos de montaña de la mitad norte de Catalunya. En el resto, algunas nubes con ratos de sol y la temperatura se mantendrá muy similar a la de estos días, con temperaturas más propias del mes de agosto.