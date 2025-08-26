Eclipse total de Luna el 7 de septiembre: horarios y visibilidad

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El próximo domingo 7 de septiembre de 2025 se producirá un eclipse lunar total, un espectáculo astronómico que ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite. Durante este fenómeno, la Luna adquiere un característico color rojizo debido a la refracción de la luz solar a través de la atmósfera terrestre, razón por la cual se le conoce popularmente como 'luna roja' o 'luna de sangre'. Una ventaja notable de este tipo de eclipse es que puede observarse a simple vista sin necesidad de utilizar ningún tipo de protección ocular.

El anterior eclipse lunar total visible desde territorio español tuvo lugar el pasado 14 de marzo de este mismo año. Sin embargo, en aquella ocasión resultó poco visible para gran parte de la población española, ya que la Luna se ocultó antes de que comenzara el fenómeno en muchas zonas del país.

Horarios precisos del eclipse lunar de septiembre

Según los datos proporcionados por el Instituto Geográfico Nacional, el eclipse parcial comenzará a las 18:27 horas y finalizará a las 21:56 horas. La fase total, que es la más espectacular, tendrá lugar entre las 19:31 y las 20:53 horas, alcanzando su punto máximo a las 20:11 horas. Durante este periodo, nuestro satélite natural quedará completamente cubierto por la sombra terrestre, ofreciendo una vista excepcional.

Zonas con mejor visibilidad en España

Este fenómeno astronómico será perfectamente visible en casi toda la península ibérica, Baleares, Ceuta y Melilla, donde podrán apreciarse tanto la fase parcial como la total del eclipse. No obstante, en la mitad occidental de Galicia y parte de Portugal únicamente se podrá observar la fase parcial. En el caso de las Islas Canarias, la salida de la Luna se producirá después de que finalice la totalidad del eclipse, por lo que los habitantes del archipiélago solo podrán contemplar las fases finales del fenómeno.

Durante el transcurso del eclipse, es importante destacar que la Luna no quedará completamente a oscuras, sino que mostrará un tono rojizo característico. Este color se debe a que parte de la luz solar es desviada por la atmósfera terrestre, permitiendo que los rayos rojos del espectro lumínico alcancen la superficie lunar y la iluminen de forma tenue pero visible.