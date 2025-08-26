La práctica que se ha convertido en una lamentable moda en piscinas y que preocupa a las autoridades

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La presencia de heces en piscinas públicas españolas se ha convertido en un problema sanitario y social preocupante durante este verano de 2025. Este comportamiento vandálico, que muchos atribuyen a retos virales difundidos en redes sociales, ha afectado especialmente a la provincia de Lleida, donde localidades como Balafia, Tàrrega, Almacelles, Alcarràs, Corbins, Bellver de Cerdanya, Bellpuig y Camarasa han sufrido sus consecuencias.

Uno de los casos más recientes se registró en Mollerussa, donde el ayuntamiento ha implementado medidas estrictas de control de acceso tras detectar tres episodios con excrementos en el agua durante las últimas semanas. El alcalde, Marc Solsona, ha explicado que estos incidentes ocurrieron siempre alrededor de las 20:00 horas, lo que permitió cerrar las instalaciones en el horario habitual, aplicar los tratamientos químicos necesarios y reabrir con normalidad al día siguiente. Aunque Solsona ha manifestado desconocer si estos hechos están relacionados con el reto viral, ha señalado que "este tipo de situaciones pasan cada año". Como medida preventiva, el consistorio exige ahora documentación a todas las personas que acceden sin carné de abonado.

Los vecinos de los municipios afectados han expresado su indignación y solicitan que estas acciones sean consideradas como delito contra la salud pública. También reclaman un aumento de la vigilancia, medida que ya ha anunciado el ayuntamiento de Lleida, y consideran fundamental la colaboración ciudadana para evitar que estos "hechos execrables" se repitan, esperando que las investigaciones para identificar a los responsables den resultados positivos.

Tàrrega: el municipio más afectado

Hasta el momento, Tàrrega se ha convertido en el municipio leridano más perjudicado por este tipo de vandalismo, viéndose obligado a clausurar sus piscinas municipales en tres ocasiones y a contratar servicios de vigilancia privada para prevenir nuevos incidentes.

Un problema de alcance nacional

Este fenómeno no se limita a Cataluña. Según los datos disponibles, más de 300 piscinas en toda España han tenido que cerrar temporalmente al detectarse heces en sus aguas. Las autoridades sanitarias advierten sobre los riesgos para la salud que supone esta práctica, mientras que los gestores de instalaciones acuáticas implementan medidas extraordinarias para contrarrestar lo que se ha convertido en uno de los mayores problemas de la temporada estival.