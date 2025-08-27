El Aquelarre de los pequeños

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Más de un centenar de niños y niñas de 3 a 13 años iniciaron el lunes las actividades del Aquelarre en Cervera con los preparativos del Aquelarret, el apartado infantil de la fiesta. Todas las tardes hasta el viernes, estos aprendices de brujos y brujas participan en unos talleres en el colegio Mn. Josep Arques donde diseñan disfraces (demonios y monstruos), aprenden a andar con zancos con Alea Teatre, se introducen en los ritmos de la percusión con los Bombollers, y construyen sus propios cabezudos con material reciclado, a la vez que aprenden a llevar gigantes con los Geganters. Todo ello para lucirse en el Aquelarret, que se celebrará el próximo sábado 30 de agosto a partir de las 18.00 horas con salida desde la plaza Universitat y llegada a la plaza de Magdalena de Montclar, donde habrá los lucimientos. Anna Llort, coordinadora de los talleres a través de La Caserna, destacó que “estas actividades están muy consolidadas y las familias ya las esperan”.

A parte de los niños de los talleres, en el Aquelarret saldrán los grupos infantiles y juveniles de la cultura popular local: la Colla infantil del Ball de Diables de Cervera ‘Carranquers’, la Tarasca, los Geganters y grallers, el grupo de percusión Bombollers, los grallers Montserè y Alea Teatre. Como colles invitadas, este 2025 habrá los Diablons del Vendrell y el Cabrot Petit del Vendrell. No faltarán los personajes de la fiesta con La Caserna: el Astarot Júnior, las diables Súcube y Lilith y el Cabronet. Como es tradición, el Aquelarret culminará con el Foquelaret y la Escumada.

El Aquelarret es el apartado infantil del Aquelarre y se celebra desde el 1998.