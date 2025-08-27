Fallece la actriz y periodista Isabel Pisano

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La periodista, escritora y actriz uruguaya Isabel Pisano falleció el lunes en Madrid a los 81 años, según confirmó ayer la Asociación de la Prensa de Madrid en un mensaje en sus redes sociales. Pisano trabajó como actriz a las órdenes de Fellini en Casanova (1976) y de Bigas Luna en Bilbao (1978) y como periodista entrevistó a jefes de Estado y grandes protagonistas de la política y la cultura. Fue corresponsal de guerra para la RAI (Italia) y el diario El Mundo en los conflictos de Líbano, Chad, Irak, Bosnia y Somalia. Su producción literaria también fue destacada, con obras como Yo puta (2001), best seller en España e Italia.