Tatuajes adhesivos contra las violencias machistas: la iniciativa de una comarca leridana para las fiestas de sus pueblos

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Pla d'Urgell reparte tatutajes adhesivos contra la violencia machista en las fiestas locales. La iniciativa es del área de Igualdad y Atención a las Personas del Colectivo LGTBI del consell comarcal del Pla, en el marco de una nueva campaña de sensibilización con motivo de las fiestas de verano. El objetivo es reforzar el mensaje de rechazo a las violencias machistas, sexuales y LGTBIfóbicas, además de promover espacios seguros en la toda la comarca.

Este año, la novedad son unos tatuajes adhesivos reivindicativos, con ocho modelos diferentes y mensajes claros contra las agresiones. Se reparten gratuitamente en los Puntos Lila y en las celebraciones locales. Con esta propuesta, el ente comarcal hace un llamamiento a la ciudadanía para colaborar en celebrar unas fiestas libres de agresiones.

El Punto Lila es un espacio de información, sensibilización y asesoramiento sobre agresiones sexistas en los entornos de ocio nocturno, donde se acompaña a las víctimas y se las informa de las diferentes opciones. Además cuentan con un equipo formado por personal técnico especializado en la prevención de estas violencias. Asimismo, destaca que hay otros materiales de sensibilización que proceden de iniciativas municipales, como los abanicos con mensajes de igualdad impulsados por el ayuntamiento de El Poal.