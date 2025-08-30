Las bestias del Aquelarre llenan Cervera de fuego

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Cervera dio ayer el pistolazo de salida al fin de semana más infernal con la Trobada de Bèsties del Aquelarre, que reunió a seis figuras de fuego: el Drac de la Geltrú, la Godra de Caldes de Montbui, la Víbria Llacunalba de Canyelles, el Drac Miserach de Sant Pau d'Ordal y los anfitriones, Lo Carranco Bilandó y la Tarasca. Fueron muchos, sobre todo familias, los que los visitaron la plaza Universitat por la tarde para fotografiarse con ellos y verlos de cerca. Ya por la noche tuvo lugar el pasacalles de fuego hasta la plaza Major donde Band Tokades ofreció su 20 espectáculo dentro del Aquelarre, un homenaje a este largo recorrido de montajes a ritmo de percusión a cargo de mujeres. Asimismo, ayer abrió puertas la Fira del Gran Boc en los patios de la Universitat, una de las ferias esotéricas más importantes del sur de Europa con esoterismo, tarot y quiromancia así como paradas con productos artesanos y de proximidad y una amplia zona gastronómica. Se puede visitar hasta el domingo por la noche.