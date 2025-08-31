¡Que sigan las fiestas!: Varios municipios leridanos programan actividades tradicionales, gastronómicas y musicales

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Diferentes municipios de las comarcas leridanas despiden este fin de semana el mes de agosto inmersos en sus fiestas mayores. En el caso de Aitona, con motivo de Sant Antolí, recibieron ayer al mediodía al conseller de Agricultura, Òscar Ordeig. La 37ª edición de su Paella Popular reunió a 1.200 asistentes en el pabellón polideportivo. Asimismo, durante la jornada de ayer estaba previsto el concierto de la orquesta Atalaya, una gran gincana popular, una xaranga y más música con el Grup La Selva y el DJ Manel López. La jornada festiva de hoy arrancará con una carrera de Scalextric en el polideportivo (10.30) y una visita gratuita por el núcleo antiguo del municipio (11.30).

Por su parte, Alcarràs celebró su Festa de les Cassoles ayer, en el pabellón polivalente, una cita que reunió a una multitud de comensales y que amenizó la xaranga La Follia. El almuerzo tuvo como actividad central –aparte de la degustación culinaria– la 17ª edición del concurso Lo Cullerot. En cuanto a hoy, el último día de las fiestas, está prevista la misa mayor a las 12.00, en la iglesia Nostra Senyora de l’Assumpció.

En el Pla d’Urgell, Miralcamp tenía que recibir ayer al president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, como el pregonero de sus fiestas. Sin embargo, excusó su presencia debido a la defunción de su madre. La lectura del texto finalmente corrió a cargo de Josep Maria Solé, historiador originario de Miralcamp. Ya entrada la tarde, estaba previsto que el Quintet Orgue de Gats protagonizara una sesión de baile en el pabellón. En el caso de El Palau d’Anglesola, el viernes fue el turno de un taller de cultura popular para los más pequeños, en el que aprendieron a confeccionar su propio capgròs.

Finalmente, La Seu d’Urgell recibió al actor y humorista Pep Plaza, que inauguró oficialmente la fiesta mayor de la capital del Alt Urgell con la lectura del pregón. Plaza imitó a políticos, cantantes y otros personajes públicos durante su discurso e hizo a los asistentes protagonistas de su espectáculo. El dúo Figa Flawas debía poner el broche de oro a la jornada con un concierto en la carpa Espai Casetes.