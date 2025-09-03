Naufragios y neurociencia

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

CaixaForum Lleida acogerá esta temporada 2025-2026 las exposiciones Naufragis. Arqueologia submergida y Talking Brains. Programats per parlarr. En la primera exposición se invita al público a sumergirse en aguas marinas para descubrir memorias fascinantes de nuestro pasado, y la segunda propuesta es un viaje interactivo por el cerebro lingüístico.

Coproducida con el Museu d’Arqueologia de Catalunya la exposición Naufragis.Arqueologia submergida se estrena en Lleida el 26 de septiembre y podrá visitarse hasta el 15 de febrero de 2026.

Esta exposición reivindica el papel de la arqueología subacuática en el estudio, la custodia y la protección de un inmenso legado. Y es que existe un patrimonio arqueológico que ha quedado escondido durante siglos en un lugar que bien se podría considerar el museo más grande del mundo: el mar.

Barcos hundidos y objetos encontrados bajo el agua son testimonios excepcionales que nos permiten acceder a una memoria fascinante, un patrimonio arqueológico que se ha mantenido conservado durante cientos de años en el fondo del mar.

Esta exposición, más allá del relato épico de la tragedia, tiene como objetivo divulgar el conocimiento sobre los naufragios y la práctica de la arqueología subacuática, mucho menos conocida que la terrestre.

A partir del 24 de marzo de 2026 y hasta el mes de julio será el turno de la exposición Talking Brains. Programats per parlar, un viaje interactivo a las profundidades de un órgano complejo, resultado de millones de años de evolución humana: el cerebro lingüístico.

Neurociencia, evolución y biología se unen en esta exposición que presenta y explica el cerebro desde el punto de vista del lenguaje, el cual nos acompaña en la mayor parte de nuestras actividades.

La especie humana tiene la capacidad de adquirir el lenguaje y de proyectar, a través suyo, nuestros pensamientos al mundo.

La exposición explora cómo y cuándo lo desarrollamos, cómo ha ido cambiando con el tiempo, cómo funcionan las conexiones neuronales y qué diferencia nuestro lenguaje del de otros animales como los chimpancés, nuestros familiares más cercanos.

CaixaForum+ con nuevos documentales y sede de festivales

Caixaforum+, la plataforma gratuita de divulgación de cultura y ciencia de la Fundació La Caixa, será la sede en línea de festivales de referencia como el Festival de Cine Documental sobre Arte de Barcelona, desde el 18 de diciembre hasta el 18 de enero de 2026. En los próximos meses incluirá también nuevos estrenos de documentales, como The Sleeper. El Caravaggio perdut el 21 de septiembre, un thriller documental que explica la historia de un cuadro de Caravaggio que estuvo en el salón de una casa durante años sin que los inquilinos conocieran su valor. El documental RED propone un recorrido por la evolución del sida desde que apareció hasta hoy. El periodista Xavier Aldekoa conduce el documental Proyecto Kaza, en el que busca el último edén de elefantes en este paraíso africano. Y en la serie Navis romana un bañista descubre un derelicto romano de entre el siglo III y IV en una playa concurrida de Palma.