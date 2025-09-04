Sílvia Caballol, nueva colaboradora de SEGRE

Publicado por LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

La psicóloga clínica y escritora catalana Sílvia Caballol (Súria, 1983) debuta mañana como colaboradora de SEGRE y publicará cada viernes en este diario un artículo sobre psicoeducación. Bajo el título Aula de psicología, la especialista abordará temas relacionados con la autorregulación emocional, como la resiliencia, con un lenguaje divulgativo y para todos los públicos. La esposa del exobispo de Solsona Xavier Novell defiende que “hasta ahora, la psicología se había acotado a la enfermedad mental, pero tiene el poder de dotar de recursos a la persona para hacerle su vida mucho más efectiva”. Esta es la afirmación de la que partirá su columna, de manera que cada artículo “sean pequeñas píldoras teoricopráticas”, explica, y con el foco puesto en la actualidad. “La psicoeducación es lo único que podemos hacer para contrarrestar nuestro modelo social, que se caracteriza, entre otras cosas, por una cultura individualista y un bombardeo de información negativa. Ante la pérdida de la espiritualidad de la sociedad, la psicología es un recurso necesario ante las adversidades”, argumenta.

Caballol asegura que no tenía ninguna intención de dedicarse a la divulgación. De hecho, asegura que “me costó acceder, ha supuesto un punto de inflexión en mi vida, pero decidí que quería aprovechar esta oportunidad surgida a raíz de mis apariciones públicas”. La terapeuta admite que fue por Novell que “me hice famosa, pero yo ya tenía mi carrera. Jamás pretenderé quitarme la etiqueta de ser su mujer, me gusta serlo, pero también soy muchas más cosas y puedo aportar a la sociedad. Quiero sumar etiquetas”, concluye.