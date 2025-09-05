Cerca de cien actividades en el 16 Obert del Centre Històric de Lleida

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La 16ª edición del Obert del Centre Històric de Lleida se celebrará del 19 al 21 de septiembre con cerca de un centenar de propuestas de ocio, deportivas, musicales, culturales y de ocio para toda la familia. El cartel de este año se presentó ayer en un acto en el centro cívico L’Ereta y contó con la presencia del alcalde, Fèlix Larrosa, del concejal de Participación Ciudadana, Roberto Pino, y la representación de una sesentena de entidades y colectivos culturales, comerciales y vecinales del barrio que también participan en la organización del certamen. Larrosa destacó la apuesta por transformar el barrio, en la que “tenemos que trabajar todos y todas todos los días, especialmente las administraciones”.

Paralelamente, la Paeria inicia este mes un proceso participativo sobre el Centre Històric en el marco del Pla de Barris 2025, para preparar la candidatura de las ayudas que convoca la Generalitat.