Fiestas en Agramunt con figuras restauradas

Agramunt inició ayer su Festa Major con el tradicional pregón que, en esta ocasión, fue a cargo del Grup Escènic Agramuntí. Seguidamente tuvo lugar un pasacalles en el que se pudieron ver los gigantes Reis después de su restauración en el taller de Carles Teixidó en Bellpuig. Joan Pedrós, de la asociación TradiSió, explicó que “esta pareja de gigantes fue construída el año 1957 y en 2019 salieron en la víspera pero ya no lo hicieron en el Seguici Festiu, ya que estaban muy dañados de las manos, los brazos y las coronas”. Desde entonces estaban pendientes de ser restaurados.

Las fiestas se alargarán hasta el lunes con más de 40 propuestas para todos los públicos. Hoy habrá el espectáculo familiar Rag&Bone de Xip-Xap, la popular Dansa de Canuts y concierto con La Cosina, Brou y dj Mattlasong, entre otros actos.