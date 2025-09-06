Chismorrear en pareja fortalece el vínculo y aumenta la felicidad, según un estudio

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

Investigadoras de la Universidad de California a Riverside (EE.UU.) han descubierto que las parejas que comparten chismes son más felices y mantienen un vínculo más fuerte. El estudio, publicado en la revista Journal of Social and Personal Relationships, analizó las conversaciones cotidianas de 76 parejas, tanto heterosexuales como homosexuales, y concluyó que, por término medio, dedican unos 38 minutos al día a cotillear, de los cuales casi 30 minutos son con su pareja.

Los resultados muestran que las parejas del mismo sexo, especialmente las de mujeres, informan de niveles más altos de felicidad y calidad de relación. Según los autores, este intercambio de comentarios puede funcionar como una forma de vínculo emocional y reforzar la sensación de que ambos miembros están “en el mismo equipo”.

El estudio sugiere que el cotilleo no tiene que ser visto necesariamente como una conducta negativa, sino como una herramienta que favorece la conexión, la confianza e incluso el bienestar general de la relación.